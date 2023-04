Zahlreiche Anzeigen und Festnahmen bei Polizeikontrollen in Südtirol

18-Jähriger in Lagerhaus in Flagranti erwischt

Zahlreiche Personen und Fahrzeuge kontrolliert – 16 Anzeigen

Kontrollen auch am Brenner, in Brixen und in Meran

Ein weiterer von Gewalt geprägter Vorfall ereignete sich in Bozen, als 2 Polizisten auf dem Weg zur Kontrolle einer unter Hausarrest stehenden Person waren. Vor besagtem Haus trafen sie auf 2 Personen, die die Ordnungshüter nach der Aufforderung, sich auszuweisen, gewaltsam angegriffen und beleidigt haben. Ein weiterer Polizist eilte vor Ort und kam seinen Kollegen zu Hilfe. Die beiden Angreifer wurden festgenommen.An einem Abend kontrollierten Beamte einen jungen Mann aufgrund von Hinweisen auf den Besitz von Drogen. Die Polizisten fanden schließlich 45 Gramm Kokain und 940 Euro Bargeld, das dem Handel mit Drogen entsprang. Der junge Mann wurde wegen Drogenbesitzes mit Absicht zum Drogenhandel festgenommen.Die Staatspolizei wird auch häufig zu Einsätzen bezüglich Kleinkriminalität wie Diebstählen in Geschäften gerufen.So führten die Beamten im Zuge eines nächtlichen Einsatzes eine Kontrolle in den Räumlichkeiten eines großen Handelsunternehmens in Bozen durch, nachdem eine entsprechende App des Eigentümers Alarm geschlagen hatte. Dort trafen sie auf einen 18-Jährigen ausländischen Staatsbürger, der in dort eingebrochen war, um Waren für illegalen Weiterverkauf zu stehlen.Bei den anschließenden Ermittlungen konnten die Ordnungshüter auch einen gestohlenen Lieferwagen identifizieren, der aus einem Lagerhaus in derselben Gegend gestohlen worden war. Es wird vermutet, dass derselbe 18-Jährige auch für diesen Diebstahl verantwortlich sei.Das Diebesgut im Wert von 10.000 Euro wurde den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben.Der junge Mann wurde festgenommen.Ein italienischer Staatsbürger meldete sich freiwillig bei der Polizei, da er 4 Jahre Haft absitzen muss und nicht als Flüchtiger leben wollte. Die Polizei nahm ihn fest und brachte ihn ins Gefängnis.Die Staatspolizei kontrollierte außerdem 130 Fahrzeuge und identifizierte 650 Personen. 16 Personen wurden dabei angezeigt: Eine Person wegen versuchten Raubes, 6 wegen Diebstahls, 3 wegen Hehlerei, 3 wegen Einbruchs, 2 wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und eine aufgrund von Nichtbefolgung einer Ausweisverfügung.Am Brenner wurden zahlreiche nach Italien einreisende Personen unter die Lupe genommen. So kontrollierten die Ordnungshüter einen jungen Rumänen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Er wurde verhaftet und ins Gefängnis von Bozen gebracht.Auch wurde ein marokkanischer Staatsbürger, der wegen Drogendelikten gesucht wurde und eine abgelaufene Aufenthaltsgenehmigung aufwies, festgenommen und in das Bozner Gefängnis gebracht.Insgesamt wurden am Brenner 578 Personen kontrolliert, darunter 41 ausländische Staatsangehörige, die sich illegal im Land aufhielten. Zudem wurden 160 Fahrzeuge und mehrere öffentliche Einrichtungen kontrolliert.In Brixen wurden ebenfalls Kontrollen durchgeführt. Im Laufe der Woche wurden demnach 187 Personen identifiziert und 73 Fahrzeuge kontrolliert. In Meran wurden 171 Personen und 84 Fahrzeuge unter die Lupe genommen.