Zahlreiche Einsätze nach Gewitternacht in Südtirol

Die angekündigten Unwetter breiteten sich in der Nacht auf Samstag besonders im Raum Bozen, am Ritten und im Unterland aus. Die Feuerwehren mussten deshalb zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.In der Landeshauptstadt kam es infolge der heftigen Gewitter zu zahlreichen Überschwemmungen. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr von Bozen rückten kurz nach Mitternacht zu 10 bis 12 Einsätzen aus: In der Schlachthofstraße drang unter anderem Wasser in Kinosäle und in Rentsch drohte ein Bach über die Ufer zu treten. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

