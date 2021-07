Zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen nächtlicher Gewitter

In der Landeshauptstadt Bozen etwa wurden mehrere Bäume durch starke Windböen entwurzelt, Äste brachen ab. So blockierten umgefallene Bäume unter anderem die Cadornastraße, die Alessandriastraße und die Straße beim E-Werk St.Anton.Die Berufsfeuerwehr Bozen wurde zur Abarbeitung der Einsätze von der Freiwilligen Feuerwehr Gries unterstützt.Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren aus dem Pustertal und dem Unterland standen in der Nacht aus ähnlichen Gründen im Einsatz: Bei rund 40 Einsätzen mussten Straßen von Baumteilen befreit oder nach kleineren Erdrutschen frei geräumt werden.

pho