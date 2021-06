Schwere Unwetter: Murenabgänge, Überschwemmungen und Straßensperren

Die Brennerstaatsstraße bei Atzwang musste am Freitagmorgen nach einem Murenabgang gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Brennerautobahn.Zwischen Sterzing und Gossensaß bei Oberried gibt es zur Zeit eine Einbahnregelung und zeitweilige Sperren bis zu 30 Minuten wegen des Wiederaufbaus einer Brücke. Ausweichen kann man ebenfalls über die Brennerautobahn.Die Staatsstraße ins Sarntal ist nach einem Murenabgang im Bereich Steinbruch wieder einspurig befahrbar. Der Tanzbach trat infolge der starken Niederschläge über die Ufer, ein Haus in unmittelbarer Nähe des Baches wurde teilweise eingerissen.Die Landesstraße Waidbruck - Kastelruth musste im Bereich der Kreuzung nach Tisens in Richtung Waidbruck nach einem Murenabgang gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Blumau - Völs. Beim Pitscherbach wurde ein Pkw von einer großen Mure mitgerissen und teilweise verschüttet, eine Person konnte glücklicherweise unverletzt in Sicherheit gebracht werden.Durch die heftigen Gewitter mit Starkregen ist es auch in Wangen und Umgebung zu mehreren Murenabgängen und Erdrutschen gekommen. Beim Gänsbacherhof in Niederwangen wurde ein Wohngebäude und ein Fahrzeug von einem Erdrutsch getroffen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand aber erheblicher Sachschaden.Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren stehen seit etwa 4.30 Uhr im Einsatz um die Straßen nach den Unwettern wieder frei zu räumen und überflutete Keller auszupumpen.„In den frühen Morgenstunden hat sich zwischen Sarntal, unteres Eisacktal und Schlerngebiet ein schweres Gewitter gebildet. Es zog nur sehr langsam nach Süden weiter, deshalb kamen große Regenmengen in kurzer Zeit zusammen. Die Wetterstation Kollmann meldete knapp 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, das ist fast ein ganzer Monatsniederschlag in nur 2 Stunden. Dazu gab es rund 400 Blitze“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Laut dem Wetterexperten wird sich die Lage in den nächsten Stunden beruhigen, erst am Nachmittag und Abend könne es wieder vereinzelt zu Gewittern kommen.

pho