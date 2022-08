Zahlreiche Kontrollen am Wochenende: 14 Anzeigen

Die Einsatzkräfte der Staatspolizei haben ein arbeitsreiches Wochenende hinter sich. Am vergangenen, von Urlaubsverkehr geprägten, Wochenende kontrollierten sie 272 Fahrzeuge und 573 Personen. Dabei handelten sich 14 Personen eine Anzeige wegen kleinerer Diebstähle ein. Außerdem trafen die Polizisten 54 Migranten an, die sich ohne Aufenthaltsgenehmigung auf italienischen Staatsgebiet befanden.Die Ordnungshüter wollen auch am kommenden Wochenende den Kontrolldruck hochhalten, wie sie in einer Aussendung ankündigen.