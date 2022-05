Zahlreiche Personen, Fahrzeuge und Gebäude-Kontrollen durchgeführt

Es handelte sich dabei um Vorfälle, die zwar in den meisten Fällen durch die Identifizierung der Täter schnell aufgeklärt werden konnten, aber dennoch in der Bevölkerung Besorgnis erregten, gerade weil sie sich oft am hellichten Tag ereigneten.Von den Ordnungshütern wurden vor allem am Siegesplatz, in der Freiheitsstraße, der Drususallee und den angrenzenden Gebieten, die - auf Provinzebene - eine der höchsten Konzentrationen und Häufigkeiten krimineller Vorfälle aufweisen, intensive Kontrollen durchgeführt.An den Eingängen zu den betroffenen Gebieten waren zahlreiche Patrouillen im Einsatz, die die durchreisenden Personen und Fahrzeuge genauestens kontrollierten. Auch die Drogenspürhunde der Carabinieri Leifers waren im Einsatz.Bei den heutigen Kontrollen, wie auch in den vergangenen Wochen und in Meran, waren über 300 Männer und Frauen der Carabinieri im Einsatz, die rund 200 Personen, 100 Fahrzeuge und etwa 30 öffentliche Einrichtungen kontrollierten.Es wurden auch Verstöße geahndet, die fälschlicherweise als geringfügig eingestuft wurden, wie z. B. gefährliches Verhalten beim Führen von Fahrzeugen in der Nähe von Bereichen, die von Schülern und anderen Fußgängern überquert werden, sowie von Kreuzungen und Fußgängerüberwegen. Ein Verhalten, das im Laufe des Jahres sogar zu sehr schwerwiegenden Ereignissen geführt hat.Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag auf der Inspektion zahlreicher Sozialwohnungen, um eine mögliche illegale Besetzung durch Personen mit irregulärer Nationalität zu überprüfen. Diese Maßnahmen werden regelmäßig von den Carabinieri durchgeführt, um zu verhindern, dass sich die Anwesenheit von Hausbesetzern im Laufe der Zeit verfestigt und das Gebiet zum Schauplatz einer weit verbreiteten Kriminalität wird.