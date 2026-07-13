Die Brandursache werde noch ermittelt, erklärte der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul einem Bericht zufolge. Die Polizei sperrte zu diesem Zweck den Brandort ab. Angehörige wurden aufgefordert, sich bei den Behörden zu melden und DNA-Proben abzugeben, um die Opfer zu identifizieren.<BR \/><BR \/>In der Nacht waren enorme Flammen aus dem Restaurant „Rong Beer Na Lat Phrao“ herausgeschlagen. Nach etwa einer Dreiviertelstunde gelang es der Feuerwehr und anderen Rettungskräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Einsatzkräfte sicherten den Bereich um das komplett ausgebrannte Lokal, wie auf Bildern zu sehen war. Sessel, Tische, Wände und Decke der Gaststätte sind völlig verrußt, zahlreiche Fenster geborsten. Vor dem Lokal wurden die mit Tüchern abgedeckten Leichen der Opfer aufgereiht.<BR \/><BR \/>Die Gaststätte liegt in der Nähe des viel besuchten Chatuchak-Marktes, der auch international bekannt ist. Dort halten sich an Wochenenden viele Zehntausend Menschen auf, darunter auch viele Ausländer. Ob sich unter den Opfern auch Touristen befinden, war zunächst unklar. Bangkok gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien.<BR \/><BR \/>Es war nicht die erste Feuerkatastrophe dieser Art in Bangkok. So waren 2009 während einer Silvesterfeier im Club „Santika“ im Stadtteil Ekkamai 67 Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Besucher wurden verletzt. Funken eines Feuerwerks bei einer Bühnenshow hatten damals den Brand ausgelöst.