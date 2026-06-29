Verstellte Straßen, überflutete Keller und Garagen sowie Bäume und Äste, die die Fahrbahn blockieren – auch am heutigen Montagnachmittag halten zahlreiche Unwettereinsätze die Freiwilligen Feuerwehren des Landes auf Trab. <BR \/><BR \/>Besonders betroffen sind aktuell das Eisacktal und der Raum Meran, wo es zu zahlreichen Unwettereinsätzen kommt. „Die Freiwilligen Feuerwehren sind in mehreren Ortschaften bereits zu Einsätzen ausgerückt. Schwerpunkte sind umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und kleinere Vermurungen“, wie der Landesfeuerwehrverband auf Facebook schreibt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329465_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Unter anderem musste in der Folge die Pustertaler Staatsstraße bei Schabs nach dem heftigen Gewitter gesperrt werden. Mittlerweile konnte sie Straße wieder freigegeben werden, die Staus lösen sich nun langsam auf. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/unwetter-in-meran-buergermeisterin-erklaert-was-passiert-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, führte am Sonntag am späten Nachmittag ein heftiges Unwetter zum Abgang einer Mure unter dem langen Sulfnertunnel in Hafling. Tausende Kubikmeter Erd- und Gesteinsmaterial wälzten sich in Richtung Tal in den Weißplatterbach in Freiberg\/Obermais.