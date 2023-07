Gewitter: Zahlreiche Einsätze auch am Donnerstagabend

Die Wehrleute räumten bei Schabs eine Straße auf. - Foto: © FFW Schabs

In Schabs wurden einige Straßen überschwemmt. - Foto: © FFW Schabs

Auch am Freitag Gewitter

Die Gewitter am gestrigen Abend waren bei weitem nicht so heftig wie die der vergangenen Tage, als Bäume umstürzten und Dächer von den Häusern abgetragen wurden (STOL hat berichtet). Im Raum Brixen sorgten sie aber trotzdem für zahlreiche Feuerwehreinsätze.In Vahrn etwa ging Richtung Kneippanlage eine Mure ab. Die Feuerwehr Vahrn musste ausrücken. Die vermurte Straße war nach dem Einsatz wieder befahrbar.Auch in Tschötsch ging eine Mure auf eine Straße ab. Die Wehrleute von Feldthurns rückten aus und räumten sie weg.Unwettereinsätze hatten auch die Freiwilligen Feuerwehren von Schabs, Viums, Brixen, Milland, St. Andrä. Aber auch in anderen Gebieten mussten die Wehrleute wegen der Unwetter ausrücken wie in Kastelruth, Waidbruck oder St. Vigil, wo ein kleiner Bach neben einem Wohnhaus über die Ufer trat und wo einige Straßen überschwemmt wurden.Besonders stark sei das Gewitter am Donnerstagabend zwischen dem Passeiertal, Sarntal, Eisacktal und Gadertal gewesen, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter. An der Wetterstation Brixen Vahrn seien rund 40 Liter pro Quadratmeter gemessen worden.Auch am heutigen Freitag komme es im Tagesverlauf verbreitet zu Gewittern, so Peterlin.