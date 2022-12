Zahlreiche Verstöße auf Südtirols Skipisten – bereits über 400 Einsätze

Die bisherige Unfall-Bilanz

Zahlreiche Strafen verhängt

So gestaltete sich die Situation im vergangenen Jahr

Das Ziel der Einsatzkräfte

Die Wintersaison ist bereits voll im Gange und die Skipisten Südtirols sehr gut besucht. Leider halten sich nicht immer alle Wintersportler an die Regeln und es kommt zu diversen Unfällen. Um diese negativen Ereignisse auf ein Minimum zu reduzieren, sind die Einsatzkräfte der Carabinieri in rund 27 Südtiroler Skigebieten aktiv.Damit diese umfangreichen Kontrollen gemacht werden können, wurden rund 90 Ordnungshüter eigens damit beauftragt – 68 von ihnen stehen dabei sogar täglich im Einsatz.Bisher gab es etwa 150 Unfälle zwischen Skifahrern – im Durchschnitt 6 pro Tag. Der bisherige Spitzenwert von 10 pro Tag wurde während der Feiertage zu Mariä Empfängnis verzeichnet.Das Befahren geschlossener Pisten, Unaufmerksamkeit an Kreuzungen und eine den Pistenverhältnissen und dem Verkehrsaufkommen nicht angemessene Geschwindigkeit führen zu den meisten Unfällen.Besonders erfahrenere Skifahrer seien oft die Hauptverursacher eines Unfalls, da diese – trotz Anwesenheit zahlreicher Anfänger und klarer Geschwindigkeitsbegrenzungen – teils viel zu schnell unterwegs sind.Seit Beginn der Skisaison wurden von den Einsatzkräften bereits mehr als 60 Geldstrafen verhängt – vor allem wegen des bereits erwähnten unverantwortlichen Verhaltens beim Skifahren und der Nichteinhaltung des Skifahrverbots nach Schließung der Pisten.In nicht weniger als 22 Fällen wurde das Fehlen einer nötigen Versicherung festgestellt: Neben der sofortigen Beschlagnahmung des Skipasses hat ein solcher Verstoß zusätzlich eine Verwaltungsstrafe zwischen 100 und 150 Euro zur Folge.Die Ordnungshüter raten den Sportlern stets, die vorgesehenen Geschwindigkeiten nicht zu überschreiten, um sich nicht selbst und andere Personen in Gefahr zu bringen.In Sachen Alkoholmissbrauch auf den Pisten wurden glücklicherweise bislang nur wenige Verstöße gemeldet. Die Einsatzkräfte planen jedoch dennoch strengere Kontrollen als bisher – auch Alkoholtests sollen künftig noch häufiger Verwendung finden.In der Wintersaison 2021-2022 wurden 36.500 Personen und 4000 öffentliche Einrichtungen kontrolliert (letzteres auch mit Hilfe der Carabinieri von Trient NAS), wobei über 400 Verstöße festgestellt wurden.Die beeindruckendste Zahl war jedoch jene der Rettungen. Die Carabinieri mussten bei ganzen 4621 Unfällen auf den Pisten eingreifen – im Durchschnitt über 35 pro Tag. Während der Hochsaison belief sich der damalige Spitzenwert auf rund 50 pro Tag.Die in diesem Jahr verstärkte Präsenz der Ordnungshüter in den Skigebieten – die in diesem Jahr eigens auch auf kleinere Skigebiete ausgeweitet wurde – soll die Unfallverhütung verbessern und auch Raubstraftaten wie den Diebstahl von Skiausrüstung verhindern.