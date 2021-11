Zahnarztassistentinnen nicht geimpft: Anzeigen in Meran und Mals

Die erste ungeimpfte Assistentin, die die Beamten kontrollierten, arbeitete in einer Zahnarztpraxis im Zentrum von Meran. Die Carabinieri zeigten sowohl sie als auch den Zahnarzt, der sie eigentlich hätte kontrollieren müssen, bei der Staatsanwaltschaft Bozen an.Die zweite Praxis, in der die Carabinieri dieselbe Übertretung feststellten, befindet sich in Mals im Vinschgau. Die Zahnarzthelferin war ohne Impfung bei der Arbeit; ihr Chef hatte dies nicht kontrolliert und somit zur Straftat beigetragen.Die Carabinieri teilen mit, dass derartige Fälle in den vergangenen Wochen gehäuft aufgetreten seien: Mehrere Beschäftigte im Gesundheitsbereich würden trotz Suspendierung weiterarbeiten und damit sich und andere in Gefahr bringen.

kn