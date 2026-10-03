Im ersten Fall schritten Polizeibeamte in einem Restaurant der Bischofsstadt ein. Die polizeibekannte – und offensichtlich stark alkoholisierte Frau – weigerte sich, die Rechnung über 60 Euro zu begleichen. Zudem gab die Frau an, kein Geld und keine Ausweispapiere bei sich zu haben. Sie wurde von der Polizei wegen betrügerischer Zahlungsunfähigkeit angezeigt, außerdem muss sie eine Strafe wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit bezahlen.<BR \/><BR \/>Wenige Tage später wurde die Polizei in einen Hotel gerufen. Dort hatte sich die Frau unter Angabe falscher Personalien für zwei Nächte eingebucht. Zu Absicherung der Reservierung hatte sie eine ungültige elektronische Zahlungskarte vorgelegt.<BR \/><BR \/>Vor der Abreise weigerte sich die Frau, den fälligen Betrag zu begleichen, der Hotelier verständigte die Polizei. Die Zechprellerin wurde erneut wegen betrügerischer Zahlungsunfähigkeit und Vorgabe eine falschen Identität angezeigt.