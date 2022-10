Zecken: 4 FSME-Fälle in diesem Sommer

FSME-Gebiet in Südtirol wird größer

Bei den 4 FSME-Fällen handelt es sich um Männer und Frauen im Alter zwischen 15 und 62 Jahren, ansässig sind die 4 in Bozen, Sterzing, auf dem Ritten und im Trentino. 2 FSME-Fälle wurden im Gesundheitsbezirk Meran gemeldet und 2 im Bezirk Bozen. Viele weitere Fälle von FSME werden aber erst gar nicht entdeckt, weil die Symptome oft einer Grippe ähneln und die Patienten mit einem relativ glimpflichen Verlauf davonkommen. Im ungünstigen Fall kommt es aber zu einer Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten, und diese kann im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein. 2020 war ein Mann im Pustertal nach einem Zeckenstich gestorben.Das Gebiet, wo FSME-infizierte Zecken in Südtirol auftreten, wird immer größer, sagt Dr. Borsoi. Das Interesse an der Impfung gegen FSME sei ungebrochen – in allen Bezirken seien heuer Extra-Termine angeboten worden – wegen der großen Nachfrage.Ans Impfen sollte man in jener Zeit des Jahres denken, wenn es keine Zecken gibt, schreibt der Sanitätsbetrieb in einer Mitteilung. Denn der Impfschutz müsse erst aufgebaut werden. Für einen optimalen Impfschutz sind 3 Impfdosen notwendig. Dr. Borsoi empfiehlt die ersten beiden Dosen im Winter, die dritte Dosis könnte man dann im Frühsommer erhalten.Die Impfung kann bei Ärzten des betrieblichen Dienstes für Hygiene und Gesundheit (S.I.S.P.) erfolgen – in den Dienstsitzen von Bozen, Leifers, Meran, Brixen, Sterzing und Bruneck. Dazu ist eine Vormerkung über die Einheitliche Landesvormerkstelle notwendig (Rufnummer 0472/97 38 50), die E-Mail lautet [email protected] Auch einige Ärzte für Allgemeinmedizin und Kinderärzte bieten die FSME-Impfung an.Der Sanitätsbetrieb weist darauf hin, dass die Impfung nicht zwingend beim eigenen Arzt erfolgen muss. Interessierte können sich direkt an Basisärzte wenden oder an Kinderärzte freier Wahl. Laut Dr. Borsoi wird bei Kindern und Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr die Kinderdosis geimpft, ab 16 Jahren dann die Erwachsenendosis. Die Impfung gegen FSME ist für alle Bürger, die in Südtirol ansässig sind, gratis.Zecken übertragen nicht nur FSME, sondern auch die Lyme-Borreliose. Gegen diese gibt es keine Impfung.