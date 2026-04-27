Vergangene Woche hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb in allen Gesundheitsbezirken eine dreitägige Impfkampagne angeboten. Und dieses Angebot ist durchaus gut genutzt worden. Insgesamt ließen sich 550 Personen gegen FSME impfen: 84 in Brixen, 111 in Meran und 141 in Bruneck. Den Abschluss bildete Bozen mit 214 geimpften Personen. <BR \/><BR \/>„Wiederum haben wir die Bestätigung erhalten, dass die FSME-Impfung von der Bevölkerung gut angenommen wird“, sagt Dr. Silvia Spertini, Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit des Sanitätsbetriebes. <BR \/><BR \/>„Diese Daten stimmen uns zuversichtlich und motivieren uns, weiter daran zu arbeiten, dass auch andere Präventionsinitiativen von der Bevölkerung positiv wahrgenommen werden.“ Die Impfinitiativen werden im Laufe des Jahres erneut durchgeführt.