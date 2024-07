Zeckenschutzimpfung: Ansturm war riesig

Für viele das erste Mal

Am 21. September folgt nächster Termin

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat am vergangenen Samstag von 8.30 bis 15 Uhr zur kostenlosen Schutzimpfung gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis eingeladen. In den Krankenhäusern von Bozen, Meran, Brixen und Bruneck konnten sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ohne vorherige Anmeldung impfen lassen.Das Interesse am Angebot war hoch: Insgesamt 2458 Menschen haben es genutzt. Im Gesundheitsbezirk Bozen wurden 1038 Dosen verabreicht, in Meran waren es 550, in Bruneck 522 und in Brixen 348. Wartezeiten von bis zu 2 Stunden mussten in Kauf genommen werden. Durch den Ansturm kam es zu Engpässen beim Impfstoff; die Trientner mussten aushelfen.Generaldirektor Christian Kofler zeigt sich über den Erfolg des Impftages sehr erfreut: „Bei den Südtirolerinnen und Südtirolern besteht ein großes Bedürfnis, sich gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis zu schützen. Wir haben aufgrund der großen Nachfrage dieses spezielle Impfangebot auf die Beine gestellt“, sagt Kofler, der allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dankt, die mit ihrem großen Einsatz zum Erfolg der „Open Days“ beigetragen haben.„Die meisten Menschen, die gekommen sind, haben die Zeckenschutzimpfung zum ersten Mal erhalten“, erklärt die stellvertretende Primarin des betrieblichen Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit, Silvia Spertini. „Zum Großteil haben wir Erwachsene geimpft, aber auch einige Kinder. Diejenigen, die zum ersten Mal impfen gegangen sind, können sich die zweite Auffrischungsimpfung beim nächsten ‚Open Day‘ im September verabreichen lassen“, sagt Spertini.Wie wichtig ein effektiver Schutz ist, zeigt die Tatsache, dass allein im vergangenen Jahr in Südtirol 7 Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis gemeldet wurden. Dabei handelt es sich um eine akute Viruserkrankung des zentralen Nervensystems, die sogar tödlich verlaufen kann.Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet am 21. September einen weiteren „Open Day“ für die Zecken-Schutzimpfung an. Dann ist es wieder möglich, sich kostenlos und ohne vorherige Anmeldung die erste Dosis zu holen oder den Impfschutz auffrischen zu lassen.