Insgesamt ließen sich nämlich 508 Personen gegen FSME impfen.<BR \/>In Brixen wurden 80 Impfungen verabreicht, in Bruneck 104 und in Bozen 214. Den Abschluss bildete am Donnerstag Meran mit 110 geimpften Personen.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Impfaktion gegen FSME war es auch möglich, den Schutz gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten aufzufrischen. In Südtirol haben sich insgesamt 150 Personen auch für eine Auffrischimpfung entschieden.<BR \/><BR \/>Die Impfinitiativen werden im Laufe des Jahres erneut durchgeführt.