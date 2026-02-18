Die Gruppe habe aus vier Skiführern und zwölf Gästen bestanden. Mehr als 50 Rettungskräfte seien bis zum späten Nachmittag (Ortszeit) im Einsatz gewesen, hieß es.<BR \/><BR \/>Die Polizei warnte vor Ausflügen in die Gegend. „Die Wetterbedingungen sind weiterhin extrem gefährlich“, hieß es mit Verweis auf eine bis Mittwoch geltende Lawinenwarnung. Nach Angaben der Betreiber in dem Skigebiet waren allein in den zurückliegenden 24 Stunden knapp 80 Zentimeter Schnee gefallen.<BR \/><BR \/>Castle Peak befindet sich im Nationalwald Tahoe an der Grenze zum US-Bundesstaat Nevada. Das Gebiet liegt zwischen der kalifornischen Hauptstadt Sacramento und Reno.