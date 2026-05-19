Allein in der südwestlichen Region Guangxi starben am Dienstag sechs Menschen. Dort stürzte ein Kleinlaster in einen über die Ufer getretenen Fluss, berichtete der staatliche Sender CCTV. Drei weitere Opfer gab es in der Provinz Hubei und eines in Hunan. Die Behörden schlossen Schulen sowie Geschäfte und brachten Tausende Bewohner in Sicherheit.<BR \/><BR \/>Der Wetterdienst warnte vor weiteren Erdrutschen und Sturzfluten. Das Unwetter soll sich in den kommenden Tagen entlang des Jangtse-Flusses nach Osten und Süden verlagern.