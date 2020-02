Zehn Tote nach Schießereien im deutschen Hanau

Der Hessische Rundfunk (HR) berichtete, die Schüsse seien in zwei Shisha-Bars gefallen. Zunächst sei eine Bar in der Innenstadt angegriffen worden, dort seien drei Menschen getötet worden. Danach seien der oder die Täter in den Stadtteil Kesselstadt weitergefahren. Dort seien dann in einer anderen Shisha-Bar fünf Menschen erschossen worden.Der Sprecher der Polizei bestätigte lediglich, dass es zwei Tatorte gebe. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei der Fahndung setze die Polizei auch Hubschrauber ein, meldete der HR. Die Ermittler baten zudem die Bevölkerung um Hinweise.Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben der Polizei tot aufgefunden worden. „Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in Hanau aufgefunden“, schrieb die Polizei Südosthessen am Donnerstagmorgen auf Twitter. „Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.“ Die Ermittlungen dauerten an, es gebe zunächst keine Hinweise auf weitere Täter. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zu möglichen Motiven. Auch zur Identität der Opfer machte die Polizei noch keine Angaben.

apa