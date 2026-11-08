Feuchte Luft vom Mittelmeer ist auf kalte Luftmassen getroffen und hat am Samstag im Osten Südtirols für einen kleinen Wintereinbruch gesorgt. Im Gadertal, in Toblach und in Sexten fiel Neuschnee bis auf 1.200 Meter Meereshöhe.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382292_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am meisten geschneit hat es im äußersten Osten des Landes: „Auf den Rotwandwiesen oberhalb von Sexten (1.900 Meter) liegen mittlerweile rund zehn Zentimeter Schnee“, wie der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, betont. <h3>\r\nSo geht es heute weiter<\/h3>Mit einer westlichen Höhenströmung erreichen nun etwas trockenere Luftmassen die Alpen. Der heutige <b>Sonntag<\/b> beginnt vielerorts mit Hochnebelfeldern. Im Tagesverlauf lockern die tiefen Wolken zunehmend auf und die Sonne setzt sich häufiger durch. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 6 Grad im oberen Pustertal und 13 Grad im Bozner Talkessel.<h3>\r\nSonne und Wolken im Wochenverlauf<\/h3>Am morgigen <b>Montag<\/b> wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Laufe des Nachmittags zieht es von Westen her zunehmend zu.<BR \/><BR \/>Der <b>Dienstag<\/b> verläuft wechselnd bis stark bewölkt. Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch.<BR \/><BR \/>Am <b>Mittwoch<\/b> erwartet uns hingegen ein freundlicher Mix aus Sonne und Schleierwolken.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>