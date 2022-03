Zehntausende bei Demonstration in München: „Jetzt sind wir alle Ukrainer“

Gut 45.000 Menschen haben nach Polizeiangaben in München gegen den russischen Angriff auf die Ukraine demonstriert. Viele hatten blau-gelbe Fähnchen und Transparente dabei – die Farben der ukrainischen Nationalflagge. Kinder trugen Transparente mit Aufschriften wie „Bitte lasst den Frieden gewinnen“ und „Frieden für alle“. An der Veranstaltung unter dem Motto „Frieden in Europa und Solidarität mit der Ukraine“ nahm am Mittwochabend auch Ministerpräsident Markus Söder teil.