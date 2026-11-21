Auf einer Bühne tanzten riesige Tiere zu beschwingter Popmusik, während Zuschauer im Takt klatschten und ihre Handys zückten. Ein Pony-Maskottchen wurde von Fans für Selfies umringt, während eine überdimensionale Katze auf einem Wagen durch die dicht gedrängte Menge geschoben wurde.<BR \/><BR \/>Das Maskottchentreffen findet seit 2010 in der Stadt Hanyu statt. In diesem Jahr waren nach Angaben der Veranstalter fast 220 Maskottchen zu dem zweitägigen Event eingeladen. Die Organisatoren rechneten mit bis zu 80.000 Besuchern.<BR \/><BR \/>In Japan, der Heimat von Hello Kitty und Pokémon, werben plüschige Figuren für nahezu alles: von Präfekturen und Gefängnissen bis hin zu Bahnunternehmen und Privatfirmen. Besonders beliebte Maskottchen genießen dabei mitunter regelrechten Kultstatus. Die erfolgreichsten Figuren können Umsätze in Millionenhöhe erzielen.