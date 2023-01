Zehntausende protestieren in Israel wieder gegen Netanyahus Regierung

Der Protest richtete sich wie in den Wochen zuvor wieder vor allem gegen das Vorhaben der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, das Justizsystem im Land gezielt zu schwächen. Nach den Plänen von Justizminister Yariv Levin soll etwa eine Mehrheit im Parlament ein Gesetz verabschieden können, auch wenn es nach Ansicht des Höchsten Gerichts gegen das Grundgesetz verstößt. Levin will außerdem die Zusammensetzung des Gremiums zur Ernennung von Richtern ändern. Er wirft dem Höchsten Gericht eine übermäßige Einmischung in politische Entscheidungen vor. Manche Beobachter warnten bereits vor einem Ende der Demokratie in dem Land, sollten die Pläne umgesetzt werden.Einige Demonstranten kritisierten auch den Umgang des Landes mit den Palästinensern. „Mit Besatzung gibt es keine Demokratie“, war etwa auf einem Schild zu lesen.Seit mehreren Wochen finden in Israel regelmäßig Demonstrationen gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu statt. Am vergangenen Wochenende nahmen in Tel Aviv bei einer Großkundgebung mehr als 100.000 Menschen teil. Am Freitag hatte ein Angreifer auf Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem geschossen und dabei 7 Menschen getötet sowie mehrere verletzt ( STOL hat berichtet ). Am Samstag verletzte zudem ein 13-Jähriger Schütze 2 Männer in einer israelischen Siedlung durch Schüsse schwer.