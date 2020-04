Zeichen der Dankbarkeit: Geschwisterpaar überbringt süße Ostergrüße

Das medizinische und pflegerische Personal an allen Krankenhäusern erfährt derzeit sehr viel Zuspruch: Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes erreichen tagtäglich viele kleine und größere Sach- und Geldspenden die Einrichtungen. Ob Schokolade, Ostereier, Pizza, Sushi oder Tees – sehr viele Firmen und private Bürger zeigen ihre Solidarität und Dankbarkeit auf diesen Wegen.Besonders berührend ist es, wenn Kinder sich Zeit und Geduld nehmen, um den Mitarbeitern eine Freude zu machen. Dies geschah in diesen Tagen in Bozen, als das Geschwisterpaar Giulia und Elisa aus Karton kleine Schächtelchen gebastelt hatte. Jede Box haben die beiden mit einem kleinen schokoladigen Gruß bestückt, das Ganze abgerundet mit einem netten Brief, in welchem sie dem Personal ihre Dankbarkeit aussprechen.Der ärztliche Direktor des Bozner Krankenhauses, Flavio Girardi, freute sich sehr über diese nette Geste und rief einen Teil der ärztlichen und pflegerischen Kollegen für ein Dankesfoto zu sich, welches er den beiden fleißigen Heimarbeitern zukommen ließ.

