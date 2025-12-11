Ist das Ergebnis dieses Tests positiv, wird also okkultes Blut nachgewiesen, weist dies auf mögliche Veränderungen im Darm hin, die weiter untersucht werden müssen. „Das frühzeitige Erkennen schwerer Erkrankungen ist von entscheidender Bedeutung für die Betroffenen, da die Heilungschancen steigen und die Behandlung oft weniger intensiv und belastend verläuft, was die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten erheblich verbessern kann“, erklärt Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann.<BR \/><BR \/>Alle Personen zwischen 50 und 69 Jahren erhalten vom Südtiroler Sanitätsbetrieb alle zwei Jahre eine Einladung, sich in der Apotheke ein kostenloses Test-Kit abzuholen. Damit kann der Test zuhause durchgeführt werden. Die Probe wird dann bei einer der gelisteten Annahmestellen abgegeben.<BR \/><BR \/>Aufgeteilt auf 12 Monate werden zwischen 62.000 und 81.000 Einladungsschreiben pro Jahr versandt. Etwa 30 Prozent nehmen die Einladung an und machen den kostenlosen Test. Im Jahr 2024 wurden knapp 8.000 Personen zum ersten Mal eingeladen. Weniger als ein Drittel hat die Möglichkeit der kostenlosen Voruntersuchung genutzt.<BR \/><BR \/>Die Untersuchung auf verstecktes Blut im Stuhl ist ein wichtiger Schritt zur frühzeitigen Erkennung von Darmkrebs und zur Vermeidung schwerwiegender gesundheitlicher Folgen.