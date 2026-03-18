<BR \/>Bis Ende Februar konnten Interessierte Ideen für Projekte einreichen, die sie sich für ihre Gemeinde wünschen. Zahlreiche nutzten die Chance. Insgesamt wurden 370 Vorschläge eingebracht: Die Bandbreite reicht vom Boulder-Cube in Gargazon über eine Wasserrutschbahn für das Freibad Welsberg bis hin zu einer Blumenwiese in Terlan. Jetzt wird entschieden: Von Freitag bis Sonntag, also 20. bis 22. März, dürfen die Jugendlichen über die Vorschläge abstimmen (siehe unten).<BR \/><BR \/>Mitinitiator Florian Pallua, Koordinator der Fachstelle Jugend im Forum Prävention, freut sich über den großen Zuspruch für das „Turbo“-Projekt. „15 Gemeinden haben Gelder von einer halben Million Euro für den Jugendhaushalt bereitgestellt“, erzählt er. In den Gemeinden steht jeweils ein Budget zwischen 30.000 und 60.000 Euro zur Verfügung. Das Ziel: Die Jugendlichen mitgestalten zu lassen und ihnen zu zeigen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. „Wir sind gespannt, welche Ideen sich durchsetzen“, sagt Pallua. <BR \/><BR \/>Bei Lisa Weitlaner aus Kaltern ist die Entscheidung bereits gefallen: Die 22-Jährige stimmt für das Projekt, eine bereits bestehende Struktur zu einem Treffpunkt für Jung und Alt umzubauen – Kostenpunkt 30.000 Euro. „So ein Treffpunkt fehlt in Kaltern bislang“, sagt Weitlaner. Zumindest, wenn man sich außerhalb von Bars oder Gasthäusern treffen will. Sie schätzt die Möglichkeit, nun selbst mitgestalten zu können. „Oft werden wir Jugendlichen hier ein wenig vernachlässigt“, meint Weitlaner. Das führe dazu, dass das Angebot für junge Menschen vielerorts überschaubar ist.<h3>\r\nWie & wo abstimmen<\/h3>Jugendliche können vom 20. bis 22. März entscheiden, welches Projekt in ihrer Gemeinde umgesetzt wird. Die Teilnahme ist Personen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren vorbehalten und richtet sich an Jugendliche folgender Gemeinden: Algund, Eppan, Gargazon, Kaltern, Kastelruth, Kiens, Kurtatsch, Neumarkt, Olang, Ritten, Schluderns, St. Martin in Passeier, Terlan, Vahrn und Welsberg-Taisten. Eine Übersicht der Ideen und die Möglichkeit zur Abstimmung finden Interessierte unter www.turbogemeinde.it.