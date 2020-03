Zeitung, Tabletten, Zigaretten: Was kann ich noch kaufen und was nicht?

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die bis 3. April geltende Verordnung tritt am Montag in Kraft. Was sich jetzt ändert und welche Betriebe noch offen haben und welche nicht, was Sie noch kaufen können, und was nicht, erfahren Sie im Video.Alles, was im Video erklärt wurde, gibt es hier für unsere gehörlosen und gehörgeschädigten Mitbürger verschriftlicht. Wenn die Krise vorbei ist, wird es die meisten STOL-Videos mit Untertiteln geben. Bis dahin bitten wir um Ihr Verständnis.Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Banken, Post und Apotheken bleiben offen. Auch der Mediensektor ist nicht betroffen, sprich die Tageszeitung erscheint zur Information der Bürger wie gewohnt. Zeitungsverkäufer und Tabaktrafiken bleiben ebenso geöffnet.Auch die Landwirtschaft, die Logistik- und Transportbranche, Müllabfuhr sowie die Ölproduktion bleiben aktiv. Hydrauliker, Heizungstechniker und Elektriker dürfen ebenfalls arbeiten. Auch Taxi- und Mietautounternehmen fahren noch.Von der Maßnahme betroffen sind vor allem breite Sektoren der öffentlichen Verwaltung. Dort gilt ab jetzt „Smart Working“, also Heimarbeit.Bitte denken Sie daran: Um die Ansteckungskette zu unterbrechen und die Situation bewältigen zu können, müssen wir uns jetzt alle strikt an die Regeln halten, auch wenn es schwer fällt. Seien Sie diszipliniert und bleiben sie zu hause. Nur dann können wir es gemeinsam schaffen.

vs