An der U-Haft wird sich vorerst nichts ändern: Das Kassationsgericht hat seine Beschwerde und die Überstellung in den Hausarrest zurückgewiesen. Cal war in der Nacht auf den 12. Oktober 2025 am 1.-Mai-Platz in der Bozner Industriezone mit fünf Stichverletzungen aufgefunden worden. Eine davon, im Bereich der linken Brustwarze, war laut Autopsie tödlich. Vergangene Woche hat das Kassationsgericht über seine Beschwerde gegen die Verfügung befunden, mit der sich das Bozner Freiheitsgericht gegen die Überstellung in den Hausarrest ausgesprochen hatte. Nun steht fest: Die Zellentüren bleiben zu. Eine Urteilsbegründung dürfte in Kürze vorliegen. <h3>\r\nZeugenaussage im Dezember<\/h3>Für Brujan steht indes bereits der nächste wichtige Termin an: Am 14. Dezember wird er im Rahmen eines verkürzten Verfahrens vor Gericht seine Version der Ereignisse jener Nacht schildern. Die Verteidigung plädiert auf Notwehr. Brujan habe Cal nicht angegriffen, sondern sei selbst von diesem attackiert worden. Er habe sich nur gewehrt, während er am Boden unter seinem Angreifer gelegen sei. Diese Darstellung soll auch ein Zeuge stützen. Seine Aussage könnte die Glaubwürdigkeit des einzigen Belastungszeugen ins Wanken bringen. So hatte ein Cousin des Opfers zuvor ausgesagt, beobachtet zu haben, wie Brujan Cal nach einem Streit verfolgt und niedergestochen habe. Sollte das Gericht der Notwehrthese folgen, wäre Brujan nicht strafbar – es sei denn, dabei werden die Grenzen der Notwendigkeit bzw. der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit überschritten. Auch in einem solchen Fall würde eine Haftstrafe jedoch weit unter jener für Mord liegen.