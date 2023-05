Zeno Giacomuzzi ist tot

Geboren ist Zeno Giacomuzzi am 20. April 1932 in Neumarkt. Nach dem Tod seines Vaters 1939 zog Giacomuzzi mit seiner Mutter und seinen 2 jüngeren Geschwistern nach St. Andrä bei Brixen.Seine Schulzeit führte Giacomuzzi als Optantenkind 2 Jahre in die deutschsprachige Franziskanerschule nach Gratsch bei Meran, für ein Jahr in die Volksschule nach St. Andrä und nach der deutschen Besetzung 1943 in die deutsche Oberschule im Vinzentinum. Als dort ein Kriegslazarett eingerichtet wurde, übersiedelte die Oberschule 1944 nach Sëlva/Wolkenstein.Die Matura legte Giacomuzzi (nach einem schulischen Zwischenstopp in Meran) im Wissenschaftlichen Lyzeum im Priesterseminar ab.Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Florenz war Giacomuzzi unter anderem Präsident der Kurverwaltung von Brixen und von 1970 bis 1977 Präsident des Landesfremdenverkehrsamtes. Davor hatte er einige Jahre an der Handelsschule in Brixen unterrichtet.12 Jahre lang stand er auch der Südtiroler Volksbank als Präsident des Verwaltungsrates vor, ebenso dem Verband der Südtiroler Seilbahnunternehmer.Auch politisch war Zeno Giacomuzzi stark engagiert: Von 1969 bis 1988 war er Bürgermeister von Brixen und von 1988 bis 1993 Abgeordneter des Südtiroler Landtags.Giacomuzzi wurde mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol ausgezeichnet und war Ehrenbürger der Stadt Brixen sowie Ehrenpräsident der Volksbank.Am gestrigen Dienstagabend starb Zeno Giacomuzzi völlig unerwartet im Alter von 91 Jahren.