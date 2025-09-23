Der Sack lag auf einem verwilderten Grundstück am Rand eines Weges, der zur Bahnlinie führt. Der Fundort befindet sich nicht weit vom Stadtzentrum von Spoleto entfernt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216542_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ermittler begannen mit den ersten Untersuchungen, um die Identität des Opfers festzustellen. Vermutet wird Mord. Vor vier Tagen hatten einige Bekannte in den sozialen Medien das Verschwinden von Obi gemeldet, einem 21-jährigen Bengalen, der im Gastronomiebereich arbeitet. Der junge Mann, der seit zwei Jahren in Spoleto lebt, war zuletzt auf einem Elektrofahrrad gesehen worden. Die Ermittler vermuten, dass es sich eben um dieses Fahrrad handelt, das neben dem Sack gefunden wurde.<BR \/><BR \/>Die Hoffnung ist, die Identität schnell zu ermitteln, was für die Ausrichtung der Ermittlungen von grundlegender Bedeutung ist. Die Carabinieri führten technische Untersuchungen am Sack und in der Umgebung durch, um Hinweise zu finden, die Aufschluss darüber geben, wie und wann die Leiche dort abgelegt wurde. Die Polizei überprüft die Aufnahmen der Überwachungskameras in den umliegenden Straßen, um mögliche verdächtige Bewegungen in den Stunden vor dem Fund zu rekonstruieren. Die ersten rechtsmedizinischen Untersuchungen haben bisher keine eindeutige Todesursache ergeben.<BR \/><BR \/>„Mein Mann war im Garten beschäftigt. Er ging zur Rückseite des Hauses und sah draußen ein Elektrofahrrad“ - so schilderte eine Anwohnerin aus der Gegend, in der der Leichnam in Spoleto entdeckt wurde, wie der grausige Fund zustande kam. „Es kam uns seltsam vor, so ein teures Fahrrad dort liegen zu sehen. Also haben wir die Carabinieri verständigt - und sie fanden den Sack direkt unter dem Fahrrad“, so die Zeugin.<BR \/><BR \/>Ihr Wohnhaus verfügt über eine Überwachungskamera, die genau den Bereich filmt, in dem der Sack mit der Leiche gefunden wurde. Die Carabinieri haben die Aufnahmen daher umgehend sichergestellt und werten sie derzeit aus.