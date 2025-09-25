Bei dem Opfer handelt es sich um den 21-jährigen Sagor Bala, einen aus Bangladesch stammenden Koch, der bereits seit Jahren in Spoleto lebte. Wegen Mordverdachts wurde am Donnerstag ein 32-jähriger Ukrainer festgenommen. <BR \/><BR \/>Ausschlaggebend für den Ermittlungserfolg, der zur Festnahme von Dmytro Shuryn führte, waren laut Staatsanwalt Claudio Cicchella die Aussagen von Bekannten des Opfers, sowie von Nachbarn des Verdächtigen. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Ukrainers, einen Kellerraum sowie sein Auto. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217334_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Motiv für die Tat ist noch unklar: Beide Männer arbeiteten in der Gastronomie und waren bis vor wenigen Monaten im selben Betrieb beschäftigt. Es wird vermutet, dass der Ukrainer dem Opfer eine kleine Geldsumme schuldete. Ein möglicher Streit um die Rückgabe des Betrags wird daher von den Ermittlern in Betracht gezogen. Die Wohnung Shuryns wurde auf Spuren untersucht. Im Keller des Hauses, in dem er lebt, fanden die Ermittler Hinweise darauf, dass der Leichnam dort zerstückelt wurde, bevor er in einem Müllsack in der Nähe der Bahnlinie abgelegt wurde. Ein Zeuge berichtete zudem von einem Versuch Shuryns, den Kellerraum zu säubern.<BR \/><BR \/>Als entscheidend für die Festnahme gelten auch Aufnahmen von Überwachungskameras im Umfeld, in dem die Leiche entdeckt wurde - ein dicht besiedeltes Wohngebiet am Stadtrand von Spoleto. Eine der Kameras an einem nahegelegenen Haus könnte den entscheidenden Beweis geliefert haben. Der Ukrainer befindet sich in der Strafanstalt Spoleto in Untersuchungshaft.