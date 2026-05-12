Die 1. Gesetzgebungskommission des Landtags hat die von Achammer eingebrachte Möglichkeit für Schulen, künftig nur mehr ein Zeugnis am Jahresende auszustellen, nur mit Vorbehalt genehmigt. <BR \/><BR \/>„Darüber bin ich mehr als verwundert“, sagt der verärgerte Landesrat. Dass es künftig nur mehr einen Bewertungsabschnitt im Jahr geben soll, sei vor allem für die Oberstufe sinnvoll, aus welcher der Wunsch komme. „Auf einen Termin im Jänner so viele Noten wie möglich zu sammeln, bringt nichts und ist nur enormer Stress für Schüler und Lehrkräfte“, so Achammer. Ein Zeugnis am Jahresende würde Druck aus der Schule nehmen. <BR \/><BR \/>„Die Behauptung, dass damit die Leistungsbereitschaft sinkt, ist Stumpfsinn. Man kann in einem einzigen Bewertungsabschnitt genauso viele Noten sammeln und zudem zählen bei einem Bewertungsabschnitt dann auch die Noten aus dem ersten Halbjahr“, meint Achammer. Er ist nicht erfreut, dass Fraktionssprecher Stauder nun ein Nachspiel in der SVP-Leitung ankündigt. In der SVP-Fraktion, der Landesregierung und beim italienischen Schullandesrat Marco Galateo (Fratelli d'Italia) habe es keine Widerstände gegeben. <BR \/><BR \/>„Ich gedenke nicht, etwas zurückzuziehen“, betont Achammer. Auch in einer Begrenzung auf die Oberschule als Kompromiss sieht der Landesrat „keinen Sinn“.<h3>\r\nPassus wäre versenkt gewesen<\/h3>„Dann hätte der Landesrat sich etwas mehr Zeit nehmen sollen, um Anna Scarafoni vom Vorhaben zu überzeugen“, kontert Stauder. Er habe im Gesetzgebungsausschuss „Feuerwehrmann spielen“ müssen, weil Scarafoni gegen den Artikel stimmen wollte. Da die Opposition sich enthielt, wäre der Passus damit versenkt gewesen. <BR \/><BR \/>In der Tat steht die Mehrheit nicht geschlossen hinter dem Ansinnen, dass es nur mehr ein Zeugnis im Jahr geben soll. „Wir haben nur mit dem Vorbehalt dafür gestimmt, noch einmal darüber zu reden“, so Scarafoni. Sie jedenfalls habe viele Rückmeldungen von Lehrpersonen erhalten, die gegen die Neuerung seien. „Ein Zwischenzeugnis stimuliert zum Lernen. Achammer will Druck wegnehmen, doch Druck ist ein Anreiz, sich dahinterzuklemmen“, so Scarafoni.<h3>\r\nNeue Möglichkeit für Schulen umstritten<\/h3>Stauder legt Wert auf die Feststellung, weder für noch gegen einen einzigen Bewertungsabschnitt zu sein. Dass der Bildungsomnibus von der SVP-Leitung diskutiert wird, bevor er vom Landtag genehmigt wird, stand vor der Kommissionssitzung fest. <BR \/><BR \/>„Dass es künftig die Möglichkeit für Schulen geben soll, nur mehr ein Zeugnis am Jahresende auszustellen, ist umstritten. Wir bekommen dazu gegensätzliche Rückmeldungen, sodass die Partei dies bewerten muss“, so Stauder. Dass Achammer seinen Passus im Gesetz nicht zurückziehen will, berührt Stauder wenig: „Sollte die SVP-Leitung zum Schluss kommen, dass Änderungen nötig sind, so werden diese auch gemacht.“