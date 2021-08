Ziehmütter im Paragleiter zeigen Waldrappen den Weg in den Süden

30 Waldrappen fliegen derzeit mit einem Unterstützungsteam ins Winterquartier die Toskana. Die jungen Vögel bestreiten die 850 Kilometer lange Route zum ersten Mal, weshalb ihnen ihre Ziehmütter in Paragleitern den Weg in den Süden zeigen. Kürzlich hat dieser ganz besondere „Vogelschwarm“ beim „Oberploakner“ in Neustift Halt gemacht. + von Filippa Schatzer