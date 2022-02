Zigarettenschmuggler-Bande in Italien zerschlagen

Die italienische Polizei hat einen internationalen Ring zerschlagen, der Zigaretten aus Osteuropa nach Italien schmuggelte. 8 Personen wurden angezeigt, mehrere Lkw im Wert von fast einer Million Euro, die für den Handel dienten, wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen wurden in Zusammenarbeit mit der Polizei des italienisch-österreichischen Grenzübergangs Thörl-Maglern (Bezirk Villach-Land) in Kärnten geführt, wie die Polizei an Donnerstag berichtete.