Die Österreicherin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.<BR \/><BR \/>Die 28-Jährige war gegen 5 Uhr auf der Panoramastraße von Fügen kommend in Richtung Osten nach Hart unterwegs gewesen, berichtete die Polizei. Kurz nach der Panoramastraße fuhr sie über die Gemeindestraße durch den dortigen Wald in Richtung Hambergstraße. Laut ihren Angaben musste sie dann kurz vor dem Waldspielplatz dem Reh ausweichen. <BR \/><BR \/>Neben einer Polizeistreife und der Rettung standen unter anderem auch die Feuerwehren Hart im Zillertal und Schlitters im Einsatz.