Bei den Projekten kann man sich für den Bereich entscheiden, der am besten den eigenen Interessen und Zukunftsvorstellungen entspricht, wie Gesundheits- und Sozialfürsorge, Umweltschutz, Bildungs-, Kultur- und Jugendarbeit, Bevölkerungsschutz und vieles mehr.<BR \/><BR \/>Der Einsatz beginnt mit dem 1. Oktober und sieht eine Dienstdauer von 8 oder 12 Monaten vor. Für 30 Wochenstunden sind 600 Euro monatliche Vergütung und die kostenlose Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel vor. Auf Kosten der Organisation, bei der sie tätig sind, sind Zivildienstleistende haftpflicht- und unfallversichert.<h3>\r\nPamer: „Chance nutzen“<\/h3>„Erfahrungen, die im Rahmen des Landeszivildienstes gesammelt werden, können gerade für junge Menschen eine wichtige Entscheidungshilfe für die anstehende Berufswahl sein“, ist für das Freiwilligenwesen zuständige Landesrätin Rosmarie Pamer überzeugt. <BR \/><BR \/>Sie appelliert daher an alle Interessierten: „Nutze die Chance und bewirb dich direkt bei den Trägerorganisationen für einen der 150 zur Wahl stehenden Plätze.“ Informationen zum Thema gibt es im Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität.