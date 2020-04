Zivilschutz-Chef Borelli: „Ausgangsperre bis 13. April wird nicht reichen“

Bei einer Medienkonferenz am Freitagvormittag machte der Chef des italienischen Zivilschutz, Angelo Borrelli, wenig Hoffnung auf ein Ende der Ausgangssperre ab 13. April. Es hänge zwar alles von den Zahlen ab, allerdings glaube er nicht, dass sich die Situation bis dahin so verbessern werde, um in Phase 2 überzugehen.