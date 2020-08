Zivilschutz: Warnstufe „Alfa“ ausgerufen

Wegen der Schlechtwetterfront, die Südtirol am Freitagnachmittag erreicht, hat das Landeswarnzentrum der Agentur für Bevölkerungsschutz bis Montag die Zivilschutzmeldung mit Status „Alfa – Aufmerksamkeit“ ausgerufen.Schauerartig durchsetzter Starkregen wird vor allem in Ulten, Passeier, Burggrafenamt und Wipptal erwartet. Mögliche Szenarien sind laut Landesfeuerwehrverband Rutschungen und Murgänge, Hochwasser an den Haupt- und Nebengewässern, kleinräumige Überflutungen, Oberflächenwasser, Verkehrsbehinderungen, Steinschlag und Felsstürze.Während sich der Sommer in den vergangenen Tagen noch von seiner besten Seite mit sonnigen Temperaturen bis 30 Grad zeigte, stellt sich laut Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin das Wetter am Freitag völlig um. Wie berichtet, zieht es bereits am heutigen Freitag zu und im Tagesverlauf tauchen erste Regenschauer auf, die von Samstag auf Sonntag sehr ergiebig ausfallen.Dieser Wetterumschwung bedeutet laut Peterlin das endgültige Ende des Hochsommers, „denn die gesamte nächste Woche bleibt es wechselhaft und relativ kühl mit Temperaturen bis maximal 24 Grad.“ Allerdings könne uns der September durchaus noch angenehm warme Sommertage bescheren.

