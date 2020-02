Zivilschutzstatus wieder auf Normalzustand

Da sich die Wettersituation beruhigt hat und die Windstärke deutlich gesunken ist, wird die am Montag ausgerufene Aufmerksamkeitsstufe „Alfa“ nach der Einschätzung der Experten der zuständigen Landesdienste aufgehoben, berichtet der geschäftstführende Amtsdirektor des Landeswarnzentrums in der Agentur für Bevölkerungsschutz Willigis Gallmetzer.





In den vergangenen beiden Tagen waren um die 20 kleinere Schäden gemeldet worden, verursacht vor allem durch umstürzende Bäume.An mehreren Wetterstationen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung waren über das ganze Land verteilt Windgeschwindigkeiten über 70 und bis zu 90 Stundenkilometer gemessen worden, was die Ausrufung des Zivilschutzstatus Aufmerksamkeit bestätigt.Die höchste Windgeschwindigkeit wurde mit 163 Stundenkilometern auf der Elferspitze in der Gemeinde Graun im oberen Vinschgau am Montagabend aufgezeichnet.

lpa