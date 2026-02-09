Nach Angaben der Behörden kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, nachdem Zoe einem Annäherungsversuch Mannas widersprochen hatte. Manna soll sie ins Gesicht geschlagen und gewürgt haben, die Kopfverletzung könnte sich das Mädchen beim Sturz in den Fluss zugezogen haben. <BR \/><BR \/>Ob ein schneller medizinischer Einsatz den Tod hätte verhindern können, soll die Autopsie klären. Manna selbst rief keine Hilfe, Zoe wurde erst Stunden später gefunden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272858_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ermittler stellten schnell Ungereimtheiten in den Aussagen des Verdächtigen fest. Zunächst hatte er die Tat einem anderen jungen Mann nordafrikanischer Herkunft zugeschrieben, was beinahe zu einem Lynchversuch gegen den Unbeteiligten führte. <BR \/><BR \/>Zwischen Täter und Opfer habe es keinen romantischen Bezug gegeben, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft.<BR \/><BR \/>Laut Rekonstruktion der Ermittler war Zoe nach Feierabend – sie arbeitete in einer Bar – zunächst zu einem Treffpunkt mit Freunden gegangen, einem improvisierten Jugendtreff in einem nahegelegenen Garage. Die Gruppe soll gemeinsam aufgebrochen sein, um ein Lokal in der Nähe aufzusuchen, auf dem Rückweg seien Zoe Trinchero und Alex Manna etwas zurückgeblieben. Am Flussufer sei es dann zu einem Streit gekommen. Die Carabinieri untersuchen derzeit die genaueren Umstände der Tat. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272861_image" \/><\/div>\r\n