Wenn weiterhin alles nach Plan verläuft, kann bereits im Juli mit dem Wasser des Zoggler-Stausees wieder Strom produziert werden. „Derzeit beträgt der Wasserstand im See etwa 30 Meter“, sagt Dieter Theiner, Leiter der Geschäftseinheit Produktion der Alperia.<BR \/><BR \/>Über den Wintermonaten habe man vor der Staumauer am Grundablass – sprich am tiefsten Punkt, wo das Wasser abgelassen wird – Arbeiten vorgenommen. „Seit Anfang März sind diese abgeschlossen und wir konnten mit dem Befüllen des Stausees beginnen. Das wird gemäß internationalen Standards schrittweise gemacht. Das heißt, man lässt den Wasserspiegel mit Zwischenstopps zur Beobachtung des Damms steigen. Überprüft wird das anhand von 108 Messpunkten am Staudamm“, sagt Ingenieur Theiner.<BR \/><BR \/>Seit März wurde zudem der kilometerlange Druckstollen vom Zoggler Stausee bis kurz vor dem Kraftwerk in St. Pankraz saniert. „In den vergangenen drei Jahren wurde zudem im Berg ein neues Wasserschloss samt Lotschacht und horizontalem Stollen errichtet, der direkt zum Kraftwerk St. Pankraz führt. Die wichtigsten Arbeiten sind abgeschlossen und alles ist unterirdisch zusammengeschlossen. Damit kann in den nächsten Monaten die alte Druckleitung, die derzeit über den Bergrücken führt, entfernt werden“, sagt der Alperia-Ingenieur.<BR \/><BR \/>Auch die sogenannte Druckprobe sei bereits durchgeführt worden. „Dafür wird vereinfacht gesagt, die neue Leitung zwischen neuem Wasserschloss und dem Kraftwerk mit erhöhtem Wasserdruck getestet, ob sie auch dicht ist. Dieser Test ist bestanden“ sagt Theiner. Damit seien alle Voraussetzungen gegeben, dass die Stauanlage und das Kraftwerk St. Pankraz nach über einem Jahr wieder ans Netz gehen können.<BR \/><BR \/>Derzeit habe der Zoggler-Stausee einen Wasserstand von etwa 30 Metern. „Damit das Wasser in den Überlauf fließt, kann der Wasserstand um weitere 15 Meter steigen. Bis jetzt wurde der Stausee planmäßig gefüllt. Der Regen in den vergangenen Tagen hat ein wenig geholfen, aber nicht weiß Gott wie. Es war ein trockener Winter und wir hatten noch auf späte Schneefälle gehofft. Aber landauf landab ist die Situation dieselbe“, so Theiner.<BR \/><BR \/>Der Zoggler-Stausee wird jedenfalls weiter gestaut. „Ende Juli, Anfang August dürften wir den Wasserstand haben, bei dem wir den Überlauf erreichen“, so Theiner. Und was ist mit den beiden Fischteichen? „Einer der beiden Teiche ist schon eingestaut und zum anderen fehlen noch zwei Meter, damit auch er vom gestauten Wasser überflutet wird. Die Fische können dann wieder in den Stausee zurückschwimmen“, so Theiner.