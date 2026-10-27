Am späten Sonntagabend, gegen 23.45 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale 112 folgender Notruf ein: Ein Mann wandere orientierungslos durch einen Autotunnel auf der Brennerstaatsstraße (SS12) zwischen Leifers und Bozen. <BR \/><BR \/>Eine lebensgefährliche Situation auf der stark befahrenen Strecke. Als die Carabinieri der Kompanie Neumarkt und der Station Leifers eintrafen, um den Mann aus der Gefahrenzone zu bringen und andere Autofahrer zu schützen, trauten sie ihren Augen nicht. Statt Hilfe anzunehmen, ging der 32-jährige, bereits polizeibekannte Mann, unvermittelt auf die Einsatzkräfte los.<BR \/><BR \/>Den Beamten gelang es dennoch, den Angreifer zu überwältigen und festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten sie zudem eine mitgeführte Schere, die umgehend beschlagnahmt wurde. Der Festgenommene wurde in die Arrestzelle nach Bozen gebracht.<BR \/><BR \/>Im anschließenden Schnellverfahren bestätigte der Richter die Festnahme. Der 32-Jährige muss sich nun dreimal wöchentlich bei der Polizei melden. Das Hauptverfahren wurde auf Antrag der Verteidigung auf den 15. Dezember 2026 vertagt. Zudem prüft die Behörde für öffentliche Sicherheit nun seinen Aufenthaltsstatus.