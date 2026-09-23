„Ich habe 14 unterschiedliche Konvente besucht. Die Kirche ist im Wachsen. Das stimmt mich freudig. Sie ist eng verwoben mit der afrikanischen Kultur. Diese bringt sehr lebendige und mitreißende Elemente mit sich. Für viele Menschen in Kamerun ist die Kirche ein Ort des Angenommenseins und der Hoffnung. Traurig stimmen mich hingegen die Folgen der ethnischen Unruhen, die 2016 begannen. Entlang der Verkehrswege lauern Rebellen, die Reisende bedrohen, manchmal entführen, immer Geld einfordern und schlimmstenfalls auch töten“, erzählt Schwester Mirjam Volgger.<BR \/><BR \/>In der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen <\/a>Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblattes“ blickt sie auf weitere Begegnungen zurück, die sie staunen ließen.