In Kurtinig an der Weinstraße wurde von 19 bis 21 Uhr (der höchste Stundenmittelwert betrug 197 Mikrogramm pro Kubikmeter) die Schwell überschritten, in Neumarkt um 20 und um 21 Uhr (höchster Stundenmittelwert 186 Mikrogramm pro Kubikmeter) und in Leifers um 20 und um 21 Uhr (höchster Stundenmittelwert 185 Mikrogramm pro Kubikmeter).<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317264_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Erhöhte Ozonkonzentrationen treten vor allem im Talkessel zwischen Bozen und Meran, im Unterland und an den angrenzenden Hochplateaus (insbesondere Ritten, Seiser Alm) und Berghängen auf. <BR \/><BR \/>Hohe Temperaturen und starke Sonneneinstrahlung führen zu hohen Ozonkonzentrationen, mit dem Regen sinkt die Ozonkonzentration. Die zunehmend instabilere Wetterlage könnte am 27. Mai zu einem Rückgang der Ozonwerte führen, sagt der Direktor des Labors für Luftanalysen und Strahlenschutz Luca Verdi. <BR \/><BR \/>Personen mit Erkrankungen der Atemwege sollten mit erhöhten Ozonkonzentrationen vorsorglich ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien insbesondere in den Nachmittagsstunden und in den Abendstunden vermeiden.