Zu lieb – Polizeihund Balou fällt durch Prüfung

Für einen Diensthund sei er zu lieb gewesen, „ein richtiger Familienhund“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Deshalb sei ein neuer Besitzer für den etwa anderthalb Jahre alten Hund gesucht und bereits gefunden worden.Üblicherweise kauft die Polizei Hunde im Alter von ein bis 3 Jahren, um sie zu Diensthunden auszubilden. Dann steht ihr Charakter fest. Balou kam im Juni 2019 ausnahmsweise schon im Welpenalter von 8 Wochen nach Bremerhaven.Die Ortspolizei dokumentierte den Werdegang des Nachwuchses in sozialen Medien. Zwar entwickelte sich der Hund zu einem Kraftprotz. Doch er blieb so harmlos, dass er die Ausbildung zum Diensthund nicht bestand.

dpa