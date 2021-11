Zu niedrige Impfquote: „So riskieren wir als gelbe Zone eingestuft zu werden“

Dass die Impfquote in Südtirol im Vergleich zu anderen Regionen „leider“ noch immer zu niedrig sei, zeige sich an der Zahl der täglichen Neuinfektionen sowie an der Zahl der Patienten in den Normal- und Intensivstationen, so Landeshauptmann Arno Kompatscher.„Wir stellen das mit Bedauern fest und können nur darauf reagieren, indem wir weiterhin das Impfangebot aufrechterhalten und so viele Menschen wie möglich – auch durch Expertenberatungen – davon überzeugen, dieses auch wahrzunehmen“, erklärte der Landeshauptmann.Südtirol riskiere nämlich deutlich schlechtere Zahlen als andere Regionen in Italien vorzuweisen und damit auch früher oder sogar als einzige Region als gelbe Zone eingestuft zu werden. „Das würde bedeuten, dass es in Südtirol wieder Einschränkungen geben würde. Wir appellieren daher an die Solidarität der Bevölkerung: Es geht nicht nur darum, mich selbst durch eine Impfung zu schützen, sondern auch das gesamte Gesundheitssystem“, so der Landeshauptmann abschließend.

pho