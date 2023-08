Zu schnell unterwegs: Das wird teuer

Auch in der Reschenstraße mussten die Polizisten bei ihrer Aktion nicht lange warten, bis ihnen ein Raser ins Netz ging. Dort war ein Motorradfahrer mit 71 Stundenkilometern unterwegs, erlaubt sind 40. 173 Euro Strafe sind fällig, 6 Führerscheinpunkte weg.In den ersten 6 Monaten des Jahres hat die Stadtpolizei 511 Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung geahndet. Zudem wurden 1141 Fahrzeuge, bei denen die Versicherung verfallen waren, herausgefischt, 250 waren gar nicht versichert.Wie die Stadtpolizei in einer Aussendung mitteilt, wird bei Unfallerhebungen immer öfters festgestellt, dass die beteiligten Fahrzeuge mit abgefahrenen Reifen unterwegs sind. Die Stadtpolizei rät deshalb, die Reifen in regelmäßigen Abständen kontrollieren zu lassen, vor allem vor der Abreise in den Urlaub.