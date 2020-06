Fiese Abzocke und teure Masken – Dreister Apotheker in Bozen angezeigt

Nachdem etliche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen sind, führten die Finanzer eine genauere Kontrolle in den beiden Apotheken-Filialen des Mannes durch. Denn: Der Staat hat den Preis für chirurgische Masken auf 50 Cent (plus I.V.A sind es 61 Cent) limitiert.Der erste Blick – auch auf den Kassenbeleg – zeigte, dass sich der höhere Preis damit erklärt, dass die Differenz von 89 Cent für die Verpackung der Maske berechnet wurde. Obwohl es sich um ein einfache Papiertüte handelte – war der Apotheker bis dato in Ordnung, der Betrag für die Maske von 61 Cent und der Betrag für die Tüte von 89 Cent stand ordnungsgemäß auf dem Kassen-Beleg. Doch nach einer genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser „Verpackungsaufschlag“ für jede einzelne Maske berechnet wurde, auch wenn mehrere Masken in nur einer Tüte steckten.Kaufte also ein Kunde eine Zehner-Packung Masken, die in nur einer Tüte verpackt waren, zahlte der Kunde nicht 0.89 Cent, sondern 8,90 Euro.Mit dieser Masche verkaufte der Apotheker in den letzten Wochen Hunderte überteuerter Masken und zockte die Kunden ganz schön ab.Er wurde auf freiem Fuße angezeigt.

