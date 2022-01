Zu viele Gäste, zu wenige Green Pässe: Bar in Bozen muss 5 Tage schließen

Wieder hat es eine Bar in Bozen erwischt: Nach der Bar in Oberau, deren Schließung am Dienstag bekannt wurde, muss nun eine in der Italienallee für 5 Tage zusperren, weil die Coronaregeln nicht eingehalten worden sind.