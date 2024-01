„Zu viele Straftaten, zu wenig Richter“

Italiens Justizsystem brauche keine zwanghaften Reformen, sondern eine angemessene Personal- und Finanzausstattung, um Erfordernissen gerecht zu werden. Nur so könne man die vielen anhängigen Verfahren im Zivil- und Strafbereich abbauen, warnte der Präsident des Mailänder Berufungsgerichts, Giuseppe Ondei, in seiner Rede zur Eröffnung des Justizjahres am Wochenende. Er beklagte den zunehmenden Mangel an Verwaltungspersonal und Richtern.Justizminister Carlo Nordio versicherte, dass die Regierung bis 2026 die Lücke bei der Zahl der Richter schließen wolle. Er reagierte auf die Klage des Präsidenten der römischen Berufungskammer, Giuseppe Meliadò, der sich darüber beschwert hatte, dass es in Rom „zu viele Straftaten und zu wenige Richter“ gebe.Zum Thema Justiz äußerte sich auch Vizepremier Matteo Salvini. „Wir werden kein völlig freies, demokratisches, modernes und entwickeltes Land sein, ohne eine tiefgreifende Reform der Justiz“, sagte der Lega-Chef. Er sprach sich für eine Trennung der Karrieren von Staatsanwälten und Richtern aus. Diese sollten für ihre eventuellen Fehler bestraft werden. Salvini bezog sich damit auf den Fall des wegen 3-fachen Mordes auf Sardinien verurteilten Schäfers Beniamino Zuncheddu. Er saß mehr als 3 Jahrzehnte unschuldig im Gefängnis und kam jetzt auf freien Fuß. Ein Berufungsgericht sprach den heute 58 Jahre alten Mann am Freitagabend in Rom von allen Vorwürfen frei. Die Richter hoben die Verurteilung zu lebenslanger Haft auf, weil der Hirte „das Verbrechen nicht begangen hat.“